Шойгу заявил, что ВКС РФ могут применять обычные авиабомбы как высокоточные

Москва, 18 июня. Бомбардировщики ВКС России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 метров, сообщил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил России.

«Российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие с отклонением 10-15 метров от цели», — сказал российский министр.

Самолеты, которые были оснащены новым бортовым оборудованием, успешно использовались в ходе военной кампании в Сирии, отметил Шойгу. Он добавил, что также удалось значительно уменьшить время подготовки полетных заданий.

Глава военного ведомства России напомнил, что впервые в ходе сирийской операции российские военнослужащие нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористических группировок.

По словам Шойгу, полученный российскими военными опыт в Сирии «активно внедряется в боевую учебу», сообщил ТАСС.

Ранее Шойгу сообщил, что российская армия получит гиперзвуковое и лазерное оружие. По его словам, первые образцы подобного оружия уже поставлены на боевое дежурство.