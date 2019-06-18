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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку на заседании суда

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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку на заседании суда

Москва, 18 июня. Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.

В судебном заседании Шестун принимал участие по видеосвязи. Представитель бывшего чиновника Влада Русина заявила, что так ее подзащитный хотел выразить протест против уголовного преследования, которое он считает произволом.

«Он достал что-то маленькое и порезал себе руку, потекла кровь. Видно было, что глубокий порез», — заявила она в комментарии РИА Новости.

Супруга Шестуна считает, что ее супруга просто «довели».

«Как он это сделал? Охраняют-охраняют, а тут такое», — возмутилась она.

В пресс-бюро столичного управления ФСИН сообщили, что по факту инцидента с порезом будет проведена проверка, отмечает «Интерфакс». В ведомстве подчеркнули, что Шестуну оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализация экс-чиновнику не потребовалась.

Напомним, по версии СК РФ, Шестун с 2003 по 2018 годы незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. С помощью своим пособников он совершал крупные махинации по продаже муниципальной земли, наживая на этом миллиарды. Сам Шестун вину не признает и считает, что уголовное дело против него возбудили из-за его планов переизбраться на пост руководителя Серпуховского района.

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Автор: Игорь Федоров
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