Герои «Простоквашино» в новой серии обнаружат в огороде «бивень мамонта»

Москва, 18 июня. Новая серия мультфильма «Простоквашино» опубликована на YouTube-канале «Союзмультфильма». Новый эпизод получил название «Мамонт из Простоквашино».

По словам авторов мультфильма, новая серия будет похожа на детектив. Сюжет развернется вокруг необычной находки, которую сделает Шарик в огороде. Нечто похожее на корень главные герои назовут «бивнем мамонта». Археологическая ценность станет причиной споров жильцов дома в «Простоквашино».

«Каждый из них претендует на бивень и преследует собственную выгоду от обладания находкой, а Дядя Федор готов просто так отправить экспонат в город в подарок возлюбленной девочке Оле, — рассказали в «Союзмультфильме». — Кому достанется находка, кто и зачем оставил бивень в Простоквашино, станет известно в новой серии».

Режиссером серии выступила Софья Кравцова. Одного из героев нового эпизода озвучил радиоведущий Александр Плющев.

Ранее в пресс-службе студии заявили, что в ближайших сериях «Простоквашино» зрители познакомиться с новыми героями, пишет ТАСС.

В новых сериях «Простоквашино» Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, почтальон Печкин — Ивана Охлобыстина, а мама Дяди Федора — Юлии Меньшовой. Матроскина озвучивает Антон Табаков.

Создатели современного мультфильма стремились сохранить технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые выпуски «Простоквашино», но сильно осовременили сюжетные линии.