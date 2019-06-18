ФИФА прокомментировала арест Платини

Цюрих, 18 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о готовности сотрудничать с властями, когда речь идет об антикоррупционных расследованиях. Так спортивная организация прокомментировала арест бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, который подозревается в коррупции.

«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — пояснили РИА Новости в пресс-службе федерации.

Ранее сообщалось, что власти Франции арестовали Платини по подозрению в коррупции. Дело связывают с выбором страны, которой предстоит провести чемпионат мира по футболу в 2022 году. Выборы хозяина мундиаля состоялись 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. За это звание соревновались пять стран — Австралия, США, Южная Корея, Япония и Катар. Именно последний претендент в конечном итоге и стал победителем. Однако следователей насторожил тот факт, что за несколько дней до выборов Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии.

Спортивный функционер возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его на три месяца, а в декабре он был дисквалифицирован на 8 лет. Через год срок дисквалификации был сокращен до 4 лет.