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«Спартак» интересуется двумя защитниками

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«Спартак» интересуется двумя защитниками

Москва, 18 июня. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» заинтересован в услугах двух левых защитников.

По словам источников, возможное приобретение игрока на данную позицию обусловлено вероятным уходом Дмитрия Комбарова, а также интересом со стороны европейских клубов к Айртону.

Сообщается, что красно-белые рассматривают игрока «Арсенала» Виктора Альвареса и Милада Мохаммади, выступавшего в минувшем сезоне за «Ахмат». У последнего закончилось соглашение с клубом из Грозного, поэтому он может достаться «Спартаку» бесплатно.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Что касается Альвареса, то футболист тренируется в составе туляков, однако информации о продлении истекающего в ближайшее время контракта нет. Испанец знаком нынешнему наставнику красно-белых Олегу Кононову по совместной работе в тульском клубе.

Мохаммади в прошлом сезоне сыграл в 28 матчах чемпионата и забил 1 гол. На счету Альвареса 23 матча в РПЛ.

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Автор: Сергей Петров
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