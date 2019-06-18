В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

Людей с большим количеством татуировок нельзя брать на госслужбу. С таким призывом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Необходимо признать, что чрезвычайно большое количество тату является формой девиантного поведения. Безусловно, таким людям на госслужбе работать нельзя, они явно неадекватны. Я знаю, что и в силовых органах татуировки не поощряются, считаются моветоном», — заявил в интервью ФАН член фракции «Единая Россия».

Схожую точку зрения озвучил и врач-психиатр Олег Аронович.

«Ограничения могут вводиться в отношении тех, кто разрисовал себя всего, у кого татуировки на лбу, и на ушах, и на шее. Это уже больные люди, как минимум психопаты, а то и настоящие психически больные», — рассказал Аронович.

Они хотят, с одной стороны, обратить на себя внимание, а с другой стороны, показать обществу, что плевать на него хотели, добавил специалист.

«Такие психопаты, которые плюют на окружающих, могут быть действительно опасны для военной службы, потому что они и в армии ведут себя демонстративно, вызывающе», — отметил психиатр.

Сами по себе татуировки могут делать и влюбленные молодые люди, и служащие ВДВ, и представители криминального сообщества, что не говорит об их опасности для окружающих, обратил внимание Аронович. При этом во многих сферах деятельности и так существует естественный отсев граждан с чрезмерным количеством тату.

«Можете представить себе дипломата, который придет представляться в другой стране, татуированный с головы до ног? Я думаю, что его и в институт МГИМО не возьмут. Или профессора, который в молодости по глупости нанес себе какие-то татуировки на внешние части тела, а сейчас выходит читать лекции студентам?» — добавил врач.

Представляют ли татуировки угрозу для кого-либо? Об этом ФАН рассказала косметолог Марият Мухина. По ее словам, традиция наносить наколки путем травмирования кожи берет начало в древности. Так украшалось тело человека, определялась его классовая принадлежность, мировоззрение, статус. Однако такой подход не был присущ славянам.

«Нанесение татуировок относится к животному типу психики, который имитирует поведение. Очень важны татуировки для тех, кто находится в местах заключения, потому что они таким образом повышают свой авторитет. В социуме, как таковом, татуировка может восприниматься в виде матрицы, программирования будущего. Многие в это верят и наносят руны и какие-то другие знаки», — уточнила эксперт.

Это западное веяние и веяние из тюремной среды, которые распространились и имеют даже ритуальный характер, отметила Мухина. Указала она и на возможные негативные последствия от нанесения рисунков на теле.

«Мы должны всегда помнить, что татуировки вредны для кожи, потому что в состав любого красителя входит парафенилендиамин. Он разрешен к применению, но в небольших количествах. Это сильнейший аллерген, который даже может вызвать экзему. Кроме того, мы также должны помнить о таком моменте, как ВИЧ-инфицирование. К сожалению, лицензирования тату-салонов у нас не производится. Одноразовый инструмент или нет — остается на совести исполнителя. На Западе многие заразились именно таким образом», — отметила собеседница ФАН.

Мухина уточнила, что тату могут быть опасны и по другим причинам.

«Если в качестве татуировки выбираются символы демонов, ада, потусторонних темных сил, это влияет и на тех, кто делает себе такую татуировку, и на тех, кто вынужденно на нее смотрит. Человек — хозяин своей жизни, но среди членов социума он — в роли невольного созерцателя этих негативных образов», — поделилась Мухина.

Она рассказала случай из личной практики, когда жизнь 14-летней девушки изменилась из-за сделанного тату. Изображением чертика у нее был закрыт шрам на седьмом шейном позвонке. С такой символикой она страдала от депрессии и лишнего веса. Подросток смогла изменить свое мировоззрение и избавиться от проблем со здоровьем только после того, как татуировка была переделана в цветок, добавила косметолог.

«Когда человек наносит на себя символы темных сил, он себя и мироздание заведомо предает разрушающим тенденциям. Что касается воздействия на окружающих — общество должно реагировать на подобные явления. Мы же красим забор, когда видим какое-то ругательство», — заявила собеседница агентства.

Кроме того, в наши дни существует такая проблема, как тату-зависимость, которая в некоторых случаях является проявлением мазохизма.

«Есть и такое заболевание, как дисморфомания, — это нарушение или расстройство восприятия своей внешности, патологическая убежденность в наличии физических недостатков, которые нужно закрывать татуировками. Она может развиться до уровня бреда. Считается, что у таких людей — склонность к самоубийствам, повреждениям, различным видам саморазрушающего поведения. Она встречается также как коморбидное расстройство при шизофрении, транссексуализме», — обратила внимание Мухина.

По мнению эксперта, общество стоило бы занять позицию осуждения маргинальных изображений на теле.

«В силовых структурах, органах государственной власти должно быть четкое указание на отсев таких людей. В Японии, например, татуировка — это символ принадлежности к криминальной группировке, якудзе. Там даже при приеме на работу полностью раздевают человека и изучают тело: если есть хоть одна татуировка, он никогда не устроится на работу», — подытожила косметолог.

Как ранее сообщалось в СМИ, рэпера Face признали негодным к службе в армии. В качестве одной из причин были названы признаки психического расстройства, проявлением которых, в том числе, были сочтены татуировки на лице.