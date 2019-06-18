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В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

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В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

Людей с большим количеством татуировок нельзя брать на госслужбу. С таким призывом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов

«Необходимо признать, что чрезвычайно большое количество тату является формой девиантного поведения. Безусловно, таким людям на госслужбе работать нельзя, они явно неадекватны. Я знаю, что и в силовых органах татуировки не поощряются, считаются моветоном», — заявил в интервью ФАН член фракции «Единая Россия».

Схожую точку зрения озвучил и врач-психиатр Олег Аронович

«Ограничения могут вводиться в отношении тех, кто разрисовал себя всего, у кого татуировки на лбу, и на ушах, и на шее. Это уже больные люди, как минимум психопаты, а то и настоящие психически больные», — рассказал Аронович.

Они хотят, с одной стороны, обратить на себя внимание, а с другой стороны, показать обществу, что плевать на него хотели, добавил специалист. 

«Такие психопаты, которые плюют на окружающих, могут быть действительно опасны для военной службы, потому что они и в армии ведут себя демонстративно, вызывающе», — отметил психиатр.

В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

Сами по себе татуировки могут делать и влюбленные молодые люди, и служащие ВДВ, и представители криминального сообщества, что не говорит об их опасности для окружающих, обратил внимание Аронович. При этом во многих сферах деятельности и так существует естественный отсев граждан с чрезмерным количеством тату.

«Можете представить себе дипломата, который придет представляться в другой стране, татуированный с головы до ног? Я думаю, что его и в институт МГИМО не возьмут. Или профессора, который в молодости по глупости нанес себе какие-то татуировки на внешние части тела, а сейчас выходит читать лекции студентам?» — добавил врач.

Представляют ли татуировки угрозу для кого-либо? Об этом ФАН рассказала косметолог Марият Мухина. По ее словам, традиция наносить наколки путем травмирования кожи берет начало в древности. Так украшалось тело человека, определялась его классовая принадлежность, мировоззрение, статус. Однако такой подход не был присущ славянам. 

«Нанесение татуировок относится к животному типу психики, который имитирует поведение. Очень важны татуировки для тех, кто находится в местах заключения, потому что они таким образом повышают свой авторитет. В социуме, как таковом, татуировка может восприниматься в виде матрицы, программирования будущего. Многие в это верят и наносят руны и какие-то другие знаки», — уточнила эксперт.

В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

Это западное веяние и веяние из тюремной среды, которые распространились и имеют даже ритуальный характер, отметила Мухина. Указала она и на возможные негативные последствия от нанесения рисунков на теле.

«Мы должны всегда помнить, что татуировки вредны для кожи, потому что в состав любого красителя входит парафенилендиамин. Он разрешен к применению, но в небольших количествах. Это сильнейший аллерген, который даже может вызвать экзему. Кроме того, мы также должны помнить о таком моменте, как ВИЧ-инфицирование. К сожалению, лицензирования тату-салонов у нас не производится. Одноразовый инструмент или нет — остается на совести исполнителя. На Западе многие заразились именно таким образом», — отметила собеседница ФАН.

Мухина уточнила, что тату могут быть опасны и по другим причинам.

«Если в качестве татуировки выбираются символы демонов, ада, потусторонних темных сил, это влияет и на тех, кто делает себе такую татуировку, и на тех, кто вынужденно на нее смотрит. Человек — хозяин своей жизни, но среди членов социума он — в роли невольного созерцателя этих негативных образов», — поделилась Мухина.

В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

Она рассказала случай из личной практики, когда жизнь 14-летней девушки изменилась из-за сделанного тату. Изображением чертика у нее был закрыт шрам на седьмом шейном позвонке. С такой символикой она страдала от депрессии и лишнего веса. Подросток смогла изменить свое мировоззрение и избавиться от проблем со здоровьем только после того, как татуировка была переделана в цветок, добавила косметолог.

«Когда человек наносит на себя символы темных сил, он себя и мироздание заведомо предает разрушающим тенденциям. Что касается воздействия на окружающих — общество должно реагировать на подобные явления. Мы же красим забор, когда видим какое-то ругательство», — заявила собеседница агентства.

Кроме того, в наши дни существует такая проблема, как тату-зависимость, которая в некоторых случаях является проявлением мазохизма.

«Есть и такое заболевание, как дисморфомания, — это нарушение или расстройство восприятия своей внешности, патологическая убежденность в наличии физических недостатков, которые нужно закрывать татуировками. Она может развиться до уровня бреда. Считается, что у таких людей — склонность к самоубийствам, повреждениям, различным видам саморазрушающего поведения. Она встречается также как   коморбидное расстройство при шизофрении, транссексуализме», — обратила внимание Мухина.

В Госдуме сочли девиантным избыточное число татуировок на теле

По мнению эксперта, общество стоило бы занять позицию осуждения маргинальных изображений на теле. 

«В силовых структурах, органах государственной власти должно быть четкое указание на отсев таких людей. В Японии, например, татуировка — это символ принадлежности к криминальной группировке, якудзе. Там даже при приеме на работу полностью раздевают человека и изучают тело: если есть хоть одна татуировка, он никогда не устроится на работу», — подытожила косметолог.

Как ранее сообщалось в СМИ, рэпера Face признали негодным к службе в армии. В качестве одной из причин были названы признаки психического расстройства, проявлением которых, в том числе, были сочтены татуировки на лице.

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Автор: Алена Разживина
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