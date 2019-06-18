Эксперт рассказал, как вопреки оценке ООН повысить демографию в России

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев уверен, что материнский капитал и развитие здравоохранения повысят демографию в России.

Ранее ООН опубликовала так называемый демографический доклад, в котором эксперты организации сообщили, что, согласно пессимистичному прогнозу, к концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек. Оптимистичный же вариант прогноза сообщает, что к 2080 году население России может даже превысить 160 миллионов человек.

Другими словами, среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов, в то время как сейчас в нашей стране проживает порядка 145 миллионов человек. К 2100 году, по оптимистичному прогнозу, число россиян может превысить 180 миллионов человек, а негативный сценарий предполагает, что оно сократится до 85 миллионов.

В документе сообщается, что современная Россия является страной с заметным демографическим дисбалансом: на 100 женщин приходится 86,4 мужчины, что является одним из самых низких показателей в мире. Комментируя доклад ООН, ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при президенте РФ Андрей Коротаев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что его ведомство в целом с прогнозом Организации Объединенных Наций согласно.

«Ценно также то, что в нем указаны разные варианты (оптимистичный и пессимистичный. — Прим. ФАН) прогнозов. Наши данные достаточно близки к динамике ООН, но надо иметь в виду, что все это реальное поле вероятности. Действительно, вероятность того, что население России заметно вырастет, тоже имеется. Но если будет принят правильный комплекс мер поддержки рождаемости и снижения смертности», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, у Российской Федерации достаточно высокий потенциал развития демографической ситуации. Однако все может измениться, если Россия откажется от выплат материнского капитала.

«А лоббисты этой темы есть, они утверждают, что он [материнский капитал] бесполезен. И если власти прислушаются к ним, то верх возьмет пессимистичный прогноз. Но все может измениться, если будут продолжаться меры по поддержке рождаемости и борьбе со смертностью. Они нам спасут 30–40 миллионов жизней к середине века. Очень многое зависит от того, какая демографическая политика будет проводиться. Если все будет сделано правильно, если мы выйдем на 160 миллионов — это реально», — продолжает ученый.

Андрей Коротаев выразил уверенность, что пользу от выплаты материнского капитала особенно почувствовали жители сельской местности и небольших районных центров, где стоимость жилья небольшая, а значит, программа улучшения жилищных условий реально работает.

«Проблема еще в том, что если в селах и райцентрах все нормально, то уже в областных центрах и в городах-миллионниках материнский капитал показал себя не так хорошо. В Москве и Питере он вообще практически не сработал, потому что квартиры дорогие. Нужна особая система мер, направленная на население крупных городов. И у нас есть хороший сахалинский опыт, где подняли рождаемость. В полном объеме это ипотека 3% по рождению первого ребенка, плюс 500 000 рублей на первый взнос. После рождения второго ребенка ипотека вообще обнуляется, и еще примерно миллион дается на погашение основного взноса. И после рождения третьего ребенка практически все оставшееся погашается. Там потолок выплат где-то в два миллиона рублей, плюс бэби-бонусы даются. То есть хорошая поддержка», — утверждает эксперт.

Однако самой важной мерой улучшения рождаемости и снижения смертности населения России собеседник ФАН называет постоянное развитие здравоохранения.

«Мы давно предлагаем демографический маневр, согласно которому, если повысить цены на табак до уровня Болгарии или Румынии, это может принести бюджету те самые необходимые несколько триллионов рублей. Этих денег бы хватило на меры поддержки рождаемости, ну и одновременно с этим мы бы понизили смертность. То есть такие меры есть, нужно просто работать», — заключил Коротаев.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых семей, рождающих первенца. В каком виде будет предоставляться ипотечная льгота, станет понятно в ближайшее время, этот вопрос сейчас прорабатывается.