В России принят закон о правовом статусе паломника

Москва, 18 июня. Государственная дума России на пленарном заседании во вторник, 19 июня, приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.

Согласно тексту документа, паломником можно считать лицо, которое путешествует в период от 24 часов до шести месяцев подряд или ночует не менее одной ночи в стране временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания, либо участия в религиозных обрядах.

Исключение составляют люди, которые едут для отдыха и развлечений, либо ради получения дохода в месте временного пребывания.

Во вторник в России был принят закон о правовом статусе паломника. Документ также разъясняет понятие паломнической деятельности, которая может включать организацию соответствующих поездок. Законопроект дает исключительное право осуществлять паломническую деятельность религиозным организациям. Отмечается, что принятие законопроекта может защитить права верующих.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет доверить паломнические туры религиозным организациям.

Напомним, российский паломник скончался во время хаджа в Саудовской Аравии. На хадж в Саудовскую Аравию прибыли 22,5 тысячи паломников из России. Общее число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию для совершения обрядов хаджа, достигло нескольких миллионов мусульман. Хадж является одним из пяти столпов исламской веры. Каждый мусульманин обязан совершить хадж хотя бы один раз в жизни.

В июне 2019 года в РПЦ заявила о «серьезнейшей алкогольной проблеме» среди верующих. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, «алкогольная проблема» является более серьезной, чем ситуация с пьянством в светском обществе. Соответствующее заявление он сделал на молодежном фестивале «Православие и спорт», который проходил в Москве.

Легойда заметил, что различные общества трезвости основывали многие российские новомученики. По его словам, это «то, что для нашей церкви очень актуально».