Сирия, 18 июня. Представители Центра по примирению враждующих сторон РФ доставили гумпомощь в Алеппо и Дейр-эз-Зор. Курды казнили одного из членов племени «Акидат» и его жену. Под стадионом в Ракке была найдена тюрьма ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по позициям боевиков на юге провинции Идлиб; подверглись атаке исламистов в Северной Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: приступила к наступлению в южной части Идлиба; обстреляла христианские города Мхарде и Скальбия на севере Хамы.

Курды: казнили высокопоставленного члена племени «Акидат» и его жену в Восточной Сирии.

Провинция Алеппо

В Сирию прибыл новый гуманитарный груз, доставленный при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. В соответствии с данными информационного бюллетеня ЦПВС, военные РФ выдали нуждающимся гражданам Алеппо тонну хлеба, а также распределили тысячу наборов с продовольствием общим весом более чем в четыре тонны среди жителей населенного пункта Хшам, находящегося в провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, административный центр региона был зачищен от исламистов в конце 2016 года, однако радикалы незаконных бандгрупп, отряды которых дислоцируются в западной части провинции, не перестают обстреливать окраины города, а также предпринимать вылазки с целью ведения подрывной деятельности. Все это приводит к обрушению домов и жертвам среди гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Jounaidi36) передает, что радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) казнили одного из высокопоставленных лидеров сирийского племени «Акидат» и его жену. Более того, Twitter-канал обнародовал видеозапись, на которой запечатлено избиение мужчины перед его убийством. Предполагается, что показанные на видео события произошли в провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат. Напомним, представители племени «Акидат» неоднократно агитировали население принимать участие в протестах против произвола и пренебрежения правами граждан со стороны курдов, что зачастую, однако, вызывает жесткую ответную реакцию «демократических сил». Как известно, народные демонстрации не раз разгонялись курдами при помощи оружия. Также в ходе обысков, проводимых впоследствии, многие из тех, кто принимал участие в митингах, подвергаются аресту.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (XXVII27) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции начали контратаку вблизи границы с соседней провинцией Хама, намереваясь вернуть ранее утраченные территории. Никакой информации о ходе боестолкновений на данном направлении пока не поступало. Как известно, накануне джихадисты также попытались продвинуться в районе населенного пункта Аль-Касабия, освобожденного правительственными войсками, однако преуспеть им не удалось.

Тем временем боевые вылеты в южной части провинции возобновили ВВС Сирии. Военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщает о том, что авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по расположениям джихадистов в окрестностях населенного пункта Сахьян. Сведения о нанесенном боевикам уроне пока уточняются.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что в административном центре региона была обнаружена бывшая тюрьма террористов «Исламского государства»1. Согласно информации Twitter-канала издания Mother Jones (MotherJones), камеры для содержания пленных находились в лабиринтах подземных тоннелей, вырытых под полуразрушенным футбольным стадионом Ракки. Корреспондент новостного портала опубликовал репортаж с места событий. Напомним, здание стадиона серьезно пострадало во время бомбардировок ВВС возглавляемой США международной коалиции, что затрудняло поиски укрытий и тайников джихадистов прежде. Как известно, Ракка была захвачена «Демократическими силами Сирии» (SDF) еще в октябре 2017 года, однако до сих пор находится в руинах.

Провинция Хама

Вслед за возобновлением боевых действий в Идлибе боевики вооруженной оппозиции также атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) на севере Хамы. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MoussaNDT), исламисты пытаются продвинуться одновременно на нескольких направлениях. Более того, радикалы в очередной раз открыли огонь по жилым районам городов Скальбия и Мхарде с преимущественно христианским населением, задействовав ракеты «Град». Информации о возможных погибших или раненых среди гражданских лиц пока не поступало. Напомним, несколько часов назад джихадисты также обстреливали населенные пункты Шейх Хадид и Джалама, находящиеся под контролем правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)