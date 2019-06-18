Испуганные пассажиры AZUR air отказались лететь в Таиланд. ФАН-ТВ

В Новосибирске на полтора часа задержался вылет рейса авиакомпании Azur air, который должен был отправиться в Таиланд. 15 пассажиров посчитали Boeing 757-200 неисправным и отказались лететь данным бортом. Самолет, по словам очевидцев, «долгое время не могли завести». Представители перевозчика уточняют, задержка была связана с перенастройкой оборудования, из-за чего вылет был отложен на 1 час 27 минут. Самолет благополучно долетел до пункта назначения, на борту лайнера компании AZUR air находились 237 человек.