Эксперт объяснил «обеспокоенность» Киева из-за «Северного потока — 2»

В Киеве считают, что «Северный поток — 2» представляет «угрозу» для Украины, об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский. Политик также призвал страны Европы продлить санкционный режим против России.

«Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Нам потребуется помощь в проведении глубоких структурных реформ, которые мы начинаем. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока — 2», который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал заявление Зеленского абсурдным.

«Украинские власти заявляют, что они теперь независимы от российского газа. Каким образом поставки газа из России в Германию угрожают энергетической безопасности Украины? Да никаким», — рассуждает он.

По словам аналитика, Киев зависит от транзита российского газа, поэтому всеми силами старается его сохранить и обеспечить тем самым поступления в бюджет Украины.

«Речь идет о транзите. Они хотят существовать за его счет, как существовали до этого», — продолжает Леонид Крутаков.

По его мнению, после президентских выборов на Украине политическая ситуация принципиально не изменилась.

«На Украине ничего не поменялось. Сменили зарвавшегося и окончательно дискредитировавшего себя президента на точно такого же, только его молодую версию. Он говорит то же, что говорил Порошенко», — констатировал эксперт.

В заключение он сказал, что в настоящий момент нормализация отношений между Украиной и Россией невозможна.

«Давайте говорить прямо: рана настолько глубока, а комплекс неполноценности настолько ярко выражен, что адекватный разговор с Россией будет возможен только после реальных выборов, в результате которых придет кандидат, который будет защищать интересы юго-востока Украины», — резюмировал Леонид Крутаков.

Ранее экспертное сообщество отмечало, что Украина не сможет стать успешной газодобывающей страной.