Донецк, 18 июня. Неутешительные результаты переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе напрямую связаны с уклонением Киева от диалога с ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с Донецкой и Луганской народными республиками и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

Наталья Никонорова, комментируя слова Зеленского, отметила, что поддержанный резолюцией СБ ООН комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе подразумевает именно прямые переговоры между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском — с другой. Она раскритиковала уклонение украинского руководства от диалога с Донбассом.

«Именно от этого ключевого условия киевское руководство всеми силами старается уклониться, что обуславливает неутешительные результаты переговоров на минской площадке», — сказала Никонорова, слова которой приводит официальный сайт МИД ДНР.

По ее мнению, слова Зеленского о неготовности Киева к прямому диалогу с ДНР и ЛНР свидетельствуют, что «президент Украины не понимает сути минских соглашений».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Нестор Шуфрич отметил, что заявление Зеленского в Париже отдаляет страну от урегулирования конфликта.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В качестве ответных действий Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позднее переименованную в «Операцию объединенных сил» (ООС) против региона. По информации ООН, жертвами военной операции стали более десяти тысяч человек.