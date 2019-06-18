Участники террористической ячейки в Крыму получили от 12 до 17 лет тюрьмы

Симферополь, 18 июня. Пятеро участников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) в Крыму получили от 12 до 17 лет лишения свободы.

По версии следствия, руководитель ячейки Теймур Абдуллаев с марта 2014 по октябрь 2016 года организовал в Симферополе деятельность структурного подразделения «Хизб ут-Тахрир». В состав ячейки входили брат Абдуллаева Узеир, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов.

Суд приговорил руководителя ячейки к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Исмаилов — 14 лет, Джемаденов и Салединов — по 12 лет.

Члены террористической группировки обвиняются в «организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», сообщил ТАСС.