Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией

Москва, 18 июня. Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне. Неожиданный снимок певец выложил на своей странице в Instagram.

В последнее время об участнике Евровидения-2019 от России множатся слухи в Сети. Лазарева заподозрили и в скандале со Светланой Лободой, и в путешествии по США в компании «мускулистого красавца Алекса Малиновского». Также появились сплетни о том, что у исполнителя недавно родилась дочка.

Музыкант решил отреагировать на столь возросший интерес к его персоне со стороны сплетников. В Instagram он выложил фотографию двух псов, которые одновременно справляют нужду на газоне, пишет «Дни».

«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?» На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки», — подписал он неприличный снимок.

Юмор Лазарева пришелся по вкусу другим звездам. В комментариях остроту положительно оценили Тимур Родригес, Лолита Милявская, Лена Летучая, Алексей Ягудин, Саша Савельева, Оскар Кучера и многие другие.

Напомним, однин из слухов появился после того, как Лазарева и Малиновского сфотографировали в одном из московский аэропортов. Они вместе регистрировались на рейс в США. Коллеги вместе прошли зону досмотра с багажом. Очевидцы отмечают, что, судя по величине чемоданов, путешествовать мужчины собрались долго. Вероятно, артист так устал от сплетен, что решил на время сменить обстановку.