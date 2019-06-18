Российским автомобилистам могут разрешить получать номера у специальных организаций

Москва, 18 июня. Депутаты Госдумы готовят законопроект, который даст российским автовладельцам выбор при получении автомобильных номеров.

Законопроект представляет собой поправки к уже принятому, но еще не вступившему в силу закону о регистрации транспортных средств. Документ предлагает разрешить автовладельцам получать номера как в ГИБДД, так и в специальных организациях. По словам автора инициативы зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева, это даст людям выбор.

«Более чем в 30 регионах за таким знаком надо будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах РФ вообще нет таких организаций. Поэтому надо дать выбор человеку — где получать знаки: в ГИБДД или в спецорганизациях», — отметил Авдеев.

Кроме того, поправки предлагают ограничить стоимость регистрации знака суммой в 2 тыс. рублей. При этом регистрация может стоить и дешевле. Это создаст среди специальных организаций здоровую конкуренцию, а потребителю даст выбор и возможность сэкономить. Как сообщает ТАСС, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала данный законопроект.