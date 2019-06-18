«Хайят Тахрир аш-Шам» разрушает себя изнутри и без операции армии Сирии в Идлибе

Продолжает поступать информация, свидетельствующая о неуклонном снижении боевого духа в рядах исламистов в Идлибской зоне. Местный источник в Facebook (@abbad.syriadze.7) сообщает, что 14 июня произошла перестрелка между бандгруппой, занимающей позиции в районе населенного пункта Мурек провинции Хама, и отрядом так называемой службы безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам». Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Причиной столкновения стала попытка членов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) арестовать главаря бандформирования. В вину вменялось то, что подчиненные ему боевики, не довольные размерами выплачиваемого им жалованья, качеством продовольствия и нерегулярным подвозом боеприпасов, намеревались оставить занимаемые позиции.

В результате перестрелки было убито шесть радикалов из отряда «Тахрир аш-Шам». Опасаясь мести от бывших «братьев по вере», более двадцати боевиков из базирующейся у Мурека бандгруппы дезертировали, прихватив с собой оружие и четыре автомобиля. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь в обороне, полевые командиры перебросили в этот район бандгруппу численностью около 50 человек.

Главари «Нусры» придают случившемуся происшествию очень серьезное значение, в пользу этого говорит то, что для проведения разбирательства по данному факту в Мурек направлен влиятельный полевой командир Абу Аль-Кака, известный своей жестокостью как в отношении военнослужащих правительственных войск, так и провинившихся боевиков.

Это далеко не первые подобные сведения о случаях дезертирства из бандформирований, действующих в пределах зоны Идлиба. Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием 29 мая несколько отрядов, подконтрольных «Хайят Тахрир аш-Шам», оставили свои позиции в районе населенного пункта Хан Ас-Сабиль и убыли с линии фронта. Попытки их задержать, предпринятые главарями других группировок, результатов не принесли.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков напомнил в интервью ФАН, что всевозможные коалиции и союзы различных вооруженных группировок так называемой вооруженной оппозиции на протяжении всего конфликта принимали разные формы, перетекали друг в друга и наоборот. Но всегда эти альянсы были очень зыбкими и непрочными, из-за чего постоянно происходили междоусобные стычки.

«Такие столкновения боевиков отмечались все последние семь лет, в том числе в Идлибе. Итогом последних наиболее крупных из них стало усиление «Ан-Нусры» на северо-западе САР в начале этого года. Эта группировка выдавила или поглотила в себя другие менее крупные бандгруппы. Однако это зонтичное исламистское образование под названием «Тахрир аш-Шам», конечно, полностью нестабильное и ситуативное. Есть множество факторов, которые уже сейчас подталкивают те или иные формирования к выходу из данного союза или даже к попыткам перехватить власть внутри террористического анклава. Это уже не раз предпринималось раньше и теперь опять», — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что для развала подобных объединений джихадистов не нужны даже внешние причины, поскольку боевики, как показывает сирийский конфликт, очень легко и быстро рушат любые договоренности и связи друг с другом изнутри.

«За время войны во многих частях Сирии — на юго-западе, вокруг Дамаска, в северо-восточных районах — формировались многочисленные союзы боевиков. Радикалы громко заявляли о создании общих координационных штабов для ведения совместных боевых действий против армии САР, но все они как правило существовали недолго. Причем зачастую они разрушались под давлением даже не внешних причин, а внутренних. Из-за конфликтов на фоне распределения награбленного и иностранной помощи, передела сфер влияния и так далее. Безусловно, когда добавляются внешние факторы, как например масштабное наступление сирийских войск, такие объединения исламистов становятся еще более шаткими», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.