Вашингтон, 18 июня. Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на журналистке издания «Голос Америки» Ие Меурмишвили.

Супругой Волкера стала журналистка родом из Грузии, которая с 2009 года работает в американской радиокомпании «Голос Америки» и является редактором программы «Вашингтон сегодня».

На торжественной церемонии бракосочетания присутствовали родственники и коллеги Меурмишвили, а также посол Украины в США Валерий Чалый.

«Все было прекрасно - погода, люди, атмосфера, музыка ... это была отличная вечеринка!» — написала Меурмишвили на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что это уже второй брак Волкера. Ранее дипломат был женат на Карен Дэвис Волкер, которая являлась сотрудником Госдепартамента США. От первого брака у дипломата остались двое детей.

Ранее Федеральное агентство новостей представило классификатор средств массовой информации, в который вошли 100 самых читаемых изданий. Необходимость в создании классификатора назрела давно, так как он позволит читателям понять цели и задачи, которые преследуют те или иные издания. Кроме того, благодаря этому списку российские читатели смогут понять, почему некоторые издания поливают грязью Россию или превозносят страны Запада.

Согласно классификатору, русскоязычный филиал радиокомпании «Голос Америки» финансируется Конгрессом США. В России радиостанция «Голос Америки» вещала с 1947 по 2008 год. В настоящее время радиокомпания работает только в Интернете. «Голос Америки» занимается пропагандой русофобии и экстремизма, а также разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира русской службы «Голоса Америки» находится в Вашингтоне. В России «Голос Америки» признан иноагентом.