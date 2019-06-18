Более 8,5 тысяч подписей за лишение Резника депутатского мандата собрали в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Общественные активисты в Санкт-Петербурге собрали больше 8,5 тысяч подписей за лишение мандата депутата городского закса Максима Резника, который попал в громкий наркоскандал.

Инициативная группа общественных активистов продолжает собирать подписи. За лишение депутатского мандата Резника уже выступили 8,5 тысяч человек.

Активисты начали сбор подписей 5 июня. Они чаще всего работают в центре Петербурга — у Казанского собора, Гостиного двора, на Садовой улице, площади Восстания, на Большой и Малой Конюшенной улицах, у станций метро «Достоевская», «Маяковская» и «Адмиралтейская», у торгового центра «Галерея». Об этом пишут «Невские новости».

Планируется, что на текущей неделе подписи горожан будут направлены в Законодательное собрание Петербурга. Общественники считают, что человек, который, скорее всего, употребляет запрещенные препараты, не должен занимать должность депутата. Отметим, инициативу поддержала Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Напомним, Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке устроил провокации на мирном шествии 1 Мая в центре города. Позже в Сети появились многочисленные кадры, на которых депутат, вероятно, раскуривает косяк с запрещенными веществами.

Коллег парламентария возмутило его поведение. Они потребовали провести проверку на содержание наркотиков в крови Резника, однако тот отказался, сбежав в Прагу. Даже соратники скандального депутата осудили его поведение. К примеру, Борис Вишневский заявил, что Резник давным-давно мог пройти тест и разрешить ситуацию мирным образом. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов предложил парламентарию пройти тест на употребление наркотиков и заметил, что если тот откажется, то «косвенно признает свою пагубную страсть».

Отметим, сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку в отношении депутата Резника. Ранее сообщалось, что ее срок был продлен согласно части 2 статьи 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».