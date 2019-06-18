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Названы победители премии MTV Movie & TV Awards

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Названы победители премии MTV Movie & TV Awards

Москва, 18 июня. Ежегодная премия MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения прошла в Санта-Монике. Лидером по количеству наград стала финальная часть «Мстителей».

«Мстители. Финал» получили сразу три статуэтки «попкорна» за лучший фильм, лучшего героя (Роберт Дауни — младший) и лучшего злодея (Джош Бролин).

В номинации «Лучший сериал» победителем стало фэнтези-шоу «Игра престолов», финальный сезон которого был показан в мае.

За блестящую актерскую игру награды удостоилась Элизабет Мосс за главную роль в сериале «Рассказ служанки». Певица и актриса Леди Гага получила награду в номинации «Лучшее выступление» за картину «Звезда родилась».

Лауреатом в новой номинации «Поколение» стал актер Дуэйн Джонсон, а Джада Пикетт Смит стала победительницей в номинации «Первопроходец».

Как отметила «Культуромания», во время церемонии награждения MTV Movie & TV Awards показали пародии на «Игру престолов» и хоррор «Мы».

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Автор: Данила Копп
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