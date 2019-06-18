Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотиков

Москва, 18 июня. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить из списка наркотиков пищевой мак.

По мнению омбудсмена, из-за наказаний за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые на самом деле «не являются общественно опасными». Она пояснила, что речь идет о руководителях фирм и продавцах, которые продавали разрешенный мак, однако экспертиза показала, что там есть соломка.

«Продавец продает каждому понемногу, — приводит ее слова «Интерфакс», — а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака».

Москалькова отметила, что поставщики пищевого мака за такие нарушения получали «очень высокие сроки наказания». Главным критерием уголовной политики следует сделать общественную опасность, считает она.

«Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю, — подчеркнула уполномоченный по правам человека в России. — В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован».

Омбудмен добавила, что в настоящее время ее аппарат принимает участие в разработке поправок в статью 228 Уголовного кодекса РФ, которая определяет наказание за незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств.

В начале июня список так называемый «аптечных наркотиков» пополнили противоэпилептическое средство «Прегабалин», офтальмологический препарат «Тропикамид» и опиоидное обезболивающее «Тапентадол».