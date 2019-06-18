Российская армия получит лазерное и гиперзвуковое оружие

Москва, 18 июня. Армия России в ближайшее время получит гиперзвуковое и лазерное оружие. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом российских Вооруженных сил.

По словам Шойгу, с 2013 года оснащенность российской армии инновационным вооружением возросла в 3,8 раза. К началу 2019 года этот показатель составил 64%.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии», — сообщил министр обороны.

Как рассказал Шойгу, первые образцы подобного оружия уже поставлены на боевое дежурство. Министр обороны РФ отметил, что новое вооружение влияет на форму применения и способы действия войск. Шойгу подчеркнул, что современное вооружение, поступающее в распоряжении российской армии, воплощает «самые передовые достижения технической мысли», передает телеканал «Звезда».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять потенциал Вооруженных сил России в XXI веке. Российский лидер назвал чрезвычайно важной своевременную реализацию проектов по разработке образцов подобного типа вооружения.

Напомним, в конце февраля в миниcтерстве обороны Роcсии сообщили, что в войсках создана вся инфраструктура для использования боевого лазерного комплекса «Пересвет». О работе российских конструкторов над созданием сверхсовременного лазерного комплекса росcийский лидер Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному cобранию в 2018 году.