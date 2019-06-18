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Зеленский рассказал, что общего у него с героем «Слуги народа»

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Зеленский рассказал, что общего у него с героем «Слуги народа»

Киев, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с персонажем из сериала «Слуга народа» Василием Голобородько разные жизни, но схожие цели — победить коррупцию и объединить страну.

«Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как «слуга народа» — победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько», — пояснил глава государства изданию Bild.

В то же время, по словам Зеленского, в отличие от Голобородько, он не может себе позволить ездить на работу на велосипеде, поскольку это нарушает протокол безопасности.Что касается внешней политики, то тут главной задачей Украины является развитие хороших отношений с НАТО, МВФ и Евросоюзом, добавил президент.

Напомним, что сюжет сериал «Слуга народа» крутится вокруг учителя истории Василия Голобородько, сыгранного Зеленским, который неожиданно для себя побеждает на президентских выборах и становится новым главой государства.

Примечательно, что история Голобородько отчасти напоминает историю самого Зеленского, который сделал себе имя в шоу-бизнесе и стал первым за долгое время президентом Украины, вышедшем из народа. В отличие от всех своих предшественников Зеленский не имеет опыт государственного управления, что с одной стороны дает повод для критики в стане оппонентов, а с другой — позволяет президенту представить избирателям новый образ политика, который не придерживается строгого официального дресс-кода и говорит на понятном для обывателя языке.

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Автор: Антон Соколов
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