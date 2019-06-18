Стало известно, почему Энистон отвергла влюбленного принца Гарри

Лондон, 18 июня. Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон могла занять место Меган Маркл и стать женой принца Гарри. В молодости он сходил с ума по этой актрисе, слал смс-ки со смайликами, но Энистон отвергла его.

О том, что Гарри был практически одержим бывшей женой Бреда Питта, рассказал американский писатель Иан Гальперин. По его данным, в 2009 году, когда фото обнаженной Энистон появилось на обложке журнала GQ, внук британской королевы назвал ее подходящей кандидаткой на роль принцессы.

Кроме того, в своей книге, выпущенной к 50-летию Энистон, Гальперин поведал, что Гарри во время своей бурной молодости часто посещал вечеринки с моделями в Лос-Анджелесе. Как раз в то время принц признался своему близкому другу, что Дженнифер является его любимой актрисой, и он даже смог получить ее номер. Правда, смайлики, которые Гарри слал Энистон в смс-сообщениях, актриса проигнорировала.

Близкий к звезде «Друзей» источник рассказал Гальперину, что Энистон прекрасно знала, что Гарри влюблен в нее, но не поощряла его действий из-за большой разницы в возрасте. Актриса старше принца на 16 лет, уточняют «Дни.ру».

Накануне стало известно, что брак Гарри с актрисой Меган Маркл не одобрял муж Елизаветы II принц Филипп. Он предупреждал своего внука, что «на актрисах не женятся, с ними изменяют». Однако Гарри деда не послушал и в мае минувшего года сыграл с Меган свадьбу. В мае этого года у них родился сын Арчи.

С рождением первенца пару поздравила американская кинокомпания Disney, выпустив небольшой анимационный ролик, в котором участвует любимый персонаж Маркл Винни-Пух, отмечает «Культуромания».