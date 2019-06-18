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Финская полиция расследует сбыт купюр из «банка приколов» с русскими надписями

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Финская полиция расследует сбыт купюр из «банка приколов» с русскими надписями

Хельсинки, 18 июня. Полиция Финляндии расследует дело об использовании купюр из «банка приколов» с надписями «сувенирная продукция» на русском языке.

«В Лахти расследуется случай, когда мужчина в выходные в одном из отелей пытался расплатиться поддельными купюрами в 200 евро», — говорится в сообщении финской полиции.

По словам мужчины, он приобрел восемь шуточных купюр в Интернете. Ранее в полицию также поступили жалобы на полученные купюры номиналом в 20 и 50 евро из «банка приколов», пишет телеканал «360». Использование поддельных денег карается законом, мужчине грозит крупный штраф или тюремное заключение, сообщает «Газета Кемерова».

Стоит отметить, что в России незаконное использование купюр из «банка приколов» для оплаты встречается регулярно. Ранее пара в Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов». Мошенники были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Автор: Сергей Петров
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