Пиар-менеджер Началовой рассказала, как певица могла отписать полквартиры Фролову

Москва, 18 июня. Экс-менеджер российской исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала претензии бывшего гражданского мужа Александра Фролова на квартиру певицы в российской столице.

По словам генерального директора артистки, хоккеист претендует на 50% жилплощади на основании распечатанной на компьютере расписки, в которой от руки стоит лишь подпись Началовой. В беседе со своим пиар-директором исполнительница утверждала, что не помнит, как расписывалась.

Исаева предположила, что это могла быть стопка бумаг, которую ей дал Фролов, а «она все подписала». Она также уточнила, что это документ четырехлетней давности.

«Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью», — передает KP.ru слова генерального менеджера.

Подруга певицы указала на то, что после смерти Началовой хоккеист требует деньги с экс-супруга артистки Евгения Алдонина. При этом она добавила, что хоккеист придумывает все время разные цифры.

«Выдумывает разные суммы. Сейчас это 50 млн рублей, потому что он оценивает квартиру в 100 млн», — резюмировала Исаева.

Популярная в 90-х эстрадная исполнительница Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у артистки появились в начале весны, когда ее оперативно госпитализировали на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы постоянно ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики прооперировали воспаленную ногу, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате у нее произошла остановка сердца.