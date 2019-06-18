Героев РФ освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

Москва, 18 июня. Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей не будут платить взносы на капитальный ремонт. Закон вступил в силу 18 июня.

Как пишет «Российская газета», эта категория граждан также освобождена от платы за пользование жилым помещением и его содержанием. В частности, речь идет об оплате услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общедомового имущества.

Кроме этого, Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы не будут платить за коммунальные услуги, в том числе за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию и за газ.

Ранее сообщалось, что неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы, частично или полной мере освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт.