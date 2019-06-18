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Стало известно, когда Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

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Стало известно, когда Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Москва, 18 июня. Совет Федерации рассмотрит закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заседании 26 июня, сенаторы поддержат его, об этом сообщил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании», — заявил сенатор в комментарии РИА Новости.

Цеков добавил, что Совфед поддержит закон о приостановке ДРСМД. Сенатор напомнил, что решение принимается в ответ на выход США из ДРСМД. Во вторник Госдума приняла закон о приостановке действия Договора.

В начале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из ДРСМД. США безосновательно обвинили Россию в нарушении Договора. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона. При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений. Российский лидер добавил, что Москва сохраняет в силе все предложения по ДРСМД, а «двери открыты».

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Автор: Сергей Петров
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