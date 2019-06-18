В Госдуме объяснили, почему приостановка ДРСМД — подарок России от США

Госдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что США, первыми нарушившие свои обязательства по этому договору, фактически сделали России отличный подарок.

«Решение Госдумы о приостановке действия этого договора совершенно оправданы, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — ДРСМД изначально был для нашей страны предательским и ущербным. Во многом именно из-за этого договора мы [в 1990-е годы] вывели свои войска из стан Варшавского договора [бывшего советского блока в Восточной Европе], показав этим свою слабость, именно тогда Советский Союз распался».

Сегодня Договор РСМД фактически ничтожен, поскольку США из него давно вышли, отметил первый зампред профильного комитета ГД.

«Когда договор еще действовал, американцы спокойно разбирали свои ракеты на комплектующие, в то время как мы свои ракеты уничтожали. Затем наша страна радикально сократила свое присутствие в Европе, при том, что США — это присутствие только наращивает, — отметил Шерин. — Так что по сути Соединенные Штаты Америки оказали нам большую услугу: благодаря им мы сняли с себя эти позорные обязательства. Теперь мы можем размещать любые свои ракеты на территории Российской Федерации».

«Так что мы, принимая в Госдуме соответствующее решение, поступили абсолютно грамотно и адекватно», — резюмировал парламентарий.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США был подписан в конце 1987 года тогдашними лидерами двух сверхдержав — Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

США неоднократно пытались обвинить Россию в нарушении этого договора, хотя по данным Москвы, именно Вашингтон постоянно нарушал соглашение. В ответ на приостановку действия договора Соединенными Штатами на такой же шаг пошла Россия. В марте этого года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.