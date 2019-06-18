Эксперт спрогнозировал укрепление рубля на фоне «голубиной риторики» регуляторов

Рубль на фоне распродажи нефтяных фьючерсов укрепляется. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил экономист, руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Падение евро и доллара

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13.08 по московскому времени стоимость евро составила 71,92 рубля. На открытии торгов евро стоил 72,25 рубля.

В то же время курс доллара также начал со снижения до уровня 64,29 рубля по сравнению с показателем закрытия торгового дня накануне. На данный момент курс американского доллара составляет 64,29 рубля.

Заметим, что показатель Московской биржи во вторник, 18 июня, вырос на 0,04% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и показал отметку 2740,85 пункта. Показатель РТС увеличился на 0,06%, установив уровень 1341,82 пункта.

Рубль сохраняет лицо

Как заметил Александр Тимофеев, несмотря на дальнейшие распродажи нефтяных фьючерсов, рубль не только сохраняет лицо, но и укрепляет свои позиции. Причем во вторник большее внимание привлекает динамика пары евро и рубль, которая впервые почти за месяц «проколола» отметку 72 рубля, отметив минимумы в районе 71,85 рубля. Пара доллар и рубль пытается восстановиться после вчерашней просадки к минимумам неподалеку от психологического уровня 64 рубля.

«В целом нашу валюту поддерживает традиционный налоговый период, который накладывается на ожидания продолжения цикла смягчения политики Банка России, возобновившегося в минувшую пятницу. Перспективы дальнейшего снижения ставки подогревают интерес инвесторов к рублевым активам. Это помогает «россиянину» абстрагироваться от негатива, которым веет с нефтяного рынка. Brent возобновила снижение на новых опасениях за мировую экономику и перспективы спроса на нефть после выхода очередной порции тревожной статистики из США и Китая», — пояснил Александр Тимофеев.

Как отметил экономист, немаловажным фактором поддержки для рубля служит откровенное смягчение риторики ведущих мировых Центробанков в лице ФРС и ЕЦБ. Перед заседанием, которое завершится в среду, Федрезерв довольно прозрачно намекал на возобновление снижения ставок, что подорвало позиции доллара. Сегодня к американскому регулятору присоединился ЕЦБ, надавив на евро.

«Марио Драги (председатель Европейского центрального банка. — Прим. ФАН) тоже указал на возможность дальнейшего снижения стоимости кредитования, отметив важность отрицательных ставок как инструмента монетарной политики. Вдобавок институт IFO понизил свой прогноз по ВВП Германии на 2020 год с 1,8% до 1,7%. Пересмотр, конечно, некритичный, но этот шаг в очередной раз напомнил инвесторам об ухудшении экономических перспектив региона. Это и послужило драйвером, отправившим пару евро и рубль под отметку 72 рубля. В данном контексте можно ожидать дальнейших попыток укрепления нашей валюты по мере перехода регуляторов к более «голубиной» риторике. Ближайшая важная область поддержки для пары евро и рубль проходит в области 71,70-71,60 рубля, которая может привлечь покупателей», — заключил экономист.

Напомним, эксперты издания The Economist назвали российский рубль самой недооцененной валютой мира: по сравнению с долларом он недооценен на 70,4%.