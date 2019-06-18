Аксенов обещал изучить вопрос ремонта башни вокзала после вопроса к Путину

Симферополь, 18 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов обещал изучить вопрос с ремонтом башни вокзала в Симферополе после вопроса от местного жителя, поступившего на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Ранее мальчик из Симферополя попросил главу государства помочь с реставрацией построенной в 1951 году вокзальной башни, которая постепенно разрушается. По словам Аксенова, здание вокзала является федеральным объектом, поэтому республиканские власти не могут реставрировать башню за свой счет. Тем не менее, глава Крыма обещал обсудить эту ситуацию с правительством РФ.

«Я переговорю по тем обращениям, которые уже поступали, с федеральным министерством транспорта», — пояснил он журналистам.

Отметим, что традиционная прямая линия с Путиным состоится 20 июня в 12.00. Жители России могут задать президенту вопрос по телефону, СМС или ММС. Нередко проблемы, поднимаемые во время общения с главой государства, решаются буквально в режиме онлайн.