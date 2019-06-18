Задержан экс-глава УЕФА Мишель Платини. События дня. ФАН-ТВ

Платини задержан Громкие новости приходят из Франции. Полиция задержала бывшего главу УЕФА Мишеля Платини по подозрению в коррупции. СМИ сообщают, что известный чиновник (и в прошлом не менее известный футболист) проходит по делу девятилетней давности, когда футбольное сообщество выбирало страну-хозяйку чемпионата мира 2022 года. Тогда ею стал Катар, что вызвало бурю споров и дискуссий — делегатов арабской страны заподозрили в подкупе многих чиновников, в том числе и Платини. Кстати, еще в 2015-м Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его из-за другого скандала, когда Платини якобы получил более €1,5 млн из средств ФИФА от главы организации Зеппа Блаттера. Того, кстати, тоже дисквалифицировали. Что касается текущего дела, официальных данных пока не поступало.

Венесуэла против Гуаидо Еще одна похожая история развивается в Венесуэле. Лидер неудачного госпереворота Хуан Гуаидо стал фигурантом еще одного скандала: власти уличили его в коррупции. По словам министра связи и информации страны Хорхе Родригеса, оппозиционер, благодаря поддержке Запада, похищал средства госкомпаний за рубежом и, более того, присвоил деньги, выделенные под предлогом гуманитарной помощи. Схему удалось раскрыть после задержания близкого сторонника Гуаидо Роберто Марреро. Как раз из их переписок и стали известны все подробности хитрого плана. Впрочем, сам Хуан Гуаидо пока что на свободе, даже несмотря на многочисленные попытки свергнуть законную власть Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Оппозиционер пообещал возобновить протесты, которые начались еще в январе, но сейчас они, мягко говоря, поутихли.

Арестованы фигуранты «дела Чемодановки» Медленно, но верно идет расследование громкого конфликта в Чемодановке. Суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке и убийстве. Беспорядки в селе начались 13 июня, по мнению местных жителей, из-за цыганской диаспоры. Ее представителей обвинили в грубом поведении и даже попытке изнасилования. Все это привело к потасовке и трагичным последствиям — погиб 34-летний мужчина. На фоне скандала все цыгане покинули Чемодановку из соображений безопасности. Следствие, однако, никаких официальных версий и причин до сих пор не называет.