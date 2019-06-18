Песков заявил, что Путин не обсуждал с Си Цзиньпином его визит в КНДР

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином его визит в Северную Корею. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сам по себе визит не обсуждался, но естественно тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались», — сообщил Песков.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить КНДР с государственным визитом 20-21 июня. Он встретится с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудят перспективы развития сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове.