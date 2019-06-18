Дилеры рассказали о подорожании автомобилей Lada в июле

Москва, 18 июня. Менеджеры трех дилерских компаний заявили о подорожании всех моделей Lada с 1 июля.

Два менеджера считают, что розничные цены на все автомобили Lada подорожают примерно на 1%. По мнению третьего эксперта, стоимость вряд ли возрастет выше 4%, пишет «Ведомости».

В настоящее время в зависимости от модели продукция завода «АвтоВАЗ» стоит у дилеров от 434,9 тысячи до 1,01 миллиона рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев для журналистов отказался.

«О повышение цен на все автомобили марки Lada с 1 июля уже несколько недель ходят слухи, — приводит слова представителя дилерского центра KP.Ru. — Точной информации сейчас нет, но с большой долей вероятности роста цен мы ждем, и это будет скорее всего больше, чем на 1%».

В День России, 12 июня, стартовали официальные продажи кросс-модификации нового внедорожника Lada Granta Cross. Россияне смогут приобрести новый универсал в любой из трех вариаций — Classic, Comfort и Luxe. Первый вариант будет стоить 555 тысяч рублей, второй — от 558 тысяч до 618 тысяч рублей, а за максимально комфортный автомобиль потенциальному владельцу внедорожника придется отдать от 619 тысяч до 644 тысяч рублей.