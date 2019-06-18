Шойгу назвал выработку новой теории ведения войн основной задачей армии РФ

Москва, 18 июня. Выработка новой теории ведения военных действий должна стать приоритетной задачей в ближайшее время. Об этом заявил во вторник глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«На сегодняшний день основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу», — подчеркнул военный министр.

Он также обратил внимание на то, что необходимо понимать, что современные войны требуют новых подходов.

По словам руководителя Минобороны, военные конфликты нового поколения — это комплекс классических и асимметричных методов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление недочетов и ошибок абсолютно нет времени.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия и возглавляемое Шойгу оборонное ведомство адекватно ответят на усиление Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в Прибалтике.