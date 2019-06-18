Эксперты рассказали, какую роль в жизни детей играет отец

Москва, 18 июня. Многие страны с недавних пор отмечают праздник, посвященный отцам. Эксперты оценили роль, которую играет мужчина в жизни своих детей.

Так, например, мальчики привязываются к отцу еще с младенчества. Купание, кормление, укачивание создает атмосферу заботы. Нередко именно в сильных и заботливых руках отца ребенок успокаивается быстрее, чем у матери. По той же самой причине малыш может проигнорировать замечание мамы, но строгий голос отца для него — закон. В дальнейшем отец создает для сына модель поведения мужчины, а, наблюдая за общением родителей друг с другом, мальчик учится относиться к женщинам с уважением и понимаем.

Для девочки отец играет не менее, а, возможно, и более важную роль. Для нее это в первую очередь надежный защитник. Именно поэтому многие женщины впоследствии выбирают себе мужей, похожих на отцов, пишет Planet Today.

Эксперты советуют папам при воспитании дочери не нарушать ее личное пространство. Очень важно интересоваться ее мнением, например, при покупке подарка. Кроме того, необходимо выражать одобрение и хвалить дочь, чтобы у нее формировалась позитивная самооценка. Не стоит отмахиваться от дочери, которая пришла за советом, столкнувшись с девичьими проблемами — первой любовью или ссорами в школе. Выражение эмоций позволит девочке впоследствии стать более уверенной и открытой.