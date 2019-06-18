Киркоров рассказал, как работает его бизнес по организации детских праздников
Москва, 18 июня. Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, как работает его бизнес по организации детских праздников. Певец сообщил, что на создание фирмы его вдохновили сын и дочь.
Киркоров зявил, что Мартин и Алла-Виктория стали в некотором роде его первыми клиентами. По словам певца, он начал организовывать праздники, когда у него появились дети, и понял, что у его команды «неплохо получается».
«Мы решили создать агентство, чтобы дарить такие же праздники другим детям», — сообщил Киркоров.
Сейчас на счету фирмы, принадлежащей российскому поп-королю, уже 500 праздников. Организацию торжественных мероприятий у агентства Киркорова заказывают отечественные звезды для своих детей. Например, фирма певца готовила дни рождения для Гарри и Лизы Галкиных, устраивала вечеринки для дочери Тимати и детей певицы Жасмин. Киркоров подчеркнул, что его агентство разрабатывает уникальный стиль для каждого вечера. Певец сообщил, что темой вечеринки для дочери Тимати стало произведение «Алиса в стране чудес».
«Ну, мне романтические нравятся, Мартин вот заказал пару лет назад «Трансформеры», я это не очень понимаю, а вот «Гарри Поттер» на ура прошел», — рассказал Киркоров.
В агентстве певца можно заказать и уникальный торт, и аниматоров, и украшения для праздника. Однако желающим воспользоваться услугами фирмы певца придется выложить крупную сумму: за организацию торжества «под ключ» командой Киркорова нужно заплатить от одного до пяти миллионов рублей. Даже сам король российской поп-сцены заявляет, что услуги его фирмы — это «дорогое удовольствие». При этом Киркоров рассказал, что деньги не являются для него главной целью. Певцу важны результат и радость на лицах детей.
«Это не коммерческое. Это приносит доход естественно, но это не самоцель, мы вкладываем в это душу, и нам это нравится», — сообщил Киркоров в интервью программе «Светская хроника», выходящей на «Пятом канале».
При этом певец не собирается бросать сцену и продолжает эпатировать публику. Например, недавно Киркоров разместил в своем Instagram фото со съемок нового клипа на песню «Лунный гость». Артист предстал перед поклонниками в черной одежде с автоматом в руках.
«Цвет настроения Калашников», — прокомментировали снимок в социальной сети.
Многие поклонники посчитали новый образ Киркорова стильным и назвали певца настоящим «бандито». Конечно, нашлись и те, кому внешний вид артиста показался слишком «милитаристичным».
«Ну, это бондиана, Джеймс Бонд жив. Решил тряхнуть на старости лет, по рок-н-роллить», — прокомментировал образ сам певец.
Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. В 2008 году ему было присвоено звание Народного артиста РФ. Киркоров регулярно становится лауреатом различных премий и получает многочисленные награды. Ранее «Культуромания» сообщала о том, что Киркоров стал победителем сразу в трех номинациях «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет!» — «Певец года», «Лучшая песня» и «Дуэт года».