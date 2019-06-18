Москва, 18 июня. Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, как работает его бизнес по организации детских праздников. Певец сообщил, что на создание фирмы его вдохновили сын и дочь.

Киркоров зявил, что Мартин и Алла-Виктория стали в некотором роде его первыми клиентами. По словам певца, он начал организовывать праздники, когда у него появились дети, и понял, что у его команды «неплохо получается».

«Мы решили создать агентство, чтобы дарить такие же праздники другим детям», — сообщил Киркоров.

Сейчас на счету фирмы, принадлежащей российскому поп-королю, уже 500 праздников. Организацию торжественных мероприятий у агентства Киркорова заказывают отечественные звезды для своих детей. Например, фирма певца готовила дни рождения для Гарри и Лизы Галкиных, устраивала вечеринки для дочери Тимати и детей певицы Жасмин. Киркоров подчеркнул, что его агентство разрабатывает уникальный стиль для каждого вечера. Певец сообщил, что темой вечеринки для дочери Тимати стало произведение «Алиса в стране чудес».

«Ну, мне романтические нравятся, Мартин вот заказал пару лет назад «Трансформеры», я это не очень понимаю, а вот «Гарри Поттер» на ура прошел», — рассказал Киркоров.

В агентстве певца можно заказать и уникальный торт, и аниматоров, и украшения для праздника. Однако желающим воспользоваться услугами фирмы певца придется выложить крупную сумму: за организацию торжества «под ключ» командой Киркорова нужно заплатить от одного до пяти миллионов рублей. Даже сам король российской поп-сцены заявляет, что услуги его фирмы — это «дорогое удовольствие». При этом Киркоров рассказал, что деньги не являются для него главной целью. Певцу важны результат и радость на лицах детей.

«Это не коммерческое. Это приносит доход естественно, но это не самоцель, мы вкладываем в это душу, и нам это нравится», — сообщил Киркоров в интервью программе «Светская хроника», выходящей на «Пятом канале».

При этом певец не собирается бросать сцену и продолжает эпатировать публику. Например, недавно Киркоров разместил в своем Instagram фото со съемок нового клипа на песню «Лунный гость». Артист предстал перед поклонниками в черной одежде с автоматом в руках.

«Цвет настроения Калашников», — прокомментировали снимок в социальной сети.

Многие поклонники посчитали новый образ Киркорова стильным и назвали певца настоящим «бандито». Конечно, нашлись и те, кому внешний вид артиста показался слишком «милитаристичным».

«Ну, это бондиана, Джеймс Бонд жив. Решил тряхнуть на старости лет, по рок-н-роллить», — прокомментировал образ сам певец.

Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. В 2008 году ему было присвоено звание Народного артиста РФ. Киркоров регулярно становится лауреатом различных премий и получает многочисленные награды. Ранее «Культуромания» сообщала о том, что Киркоров стал победителем сразу в трех номинациях «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет!» — «Певец года», «Лучшая песня» и «Дуэт года».