Единый временной интервал перед оплатой парковки предлагают ввести в России

Москва, 18 июня. Единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки автомобиля предлагают ввести в России. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение палаты депутаты фракции «Единая Россия».

Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Согласно законопроекту, «лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию» согласно установленному единому временному интервалу.

«Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)», — подчеркивается в пояснительной записке.

С точки зрения авторов инициативы, нововведение позволит автомобилистам определиться с дальнейшими действиями — уехать или оплатить стоянку.

Ранее эксперты назвали российские аэропорты с самой дешевой парковкой. Краснодар и Уфа обогнали Москву по стоимости парковки в аэропортах, при этом самые дешевые стоянки находятся в хабах Читы и Челябинска.