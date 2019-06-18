Госдума проголосовала за приостановку участия РФ в ДРСМД

Москва, 18 июня. Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Депутаты проголосовали за приостановку участия России в Договоре о РСМД на пленарном заседании.

В мае президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия договора, заключенного с США. 13 июня комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять документ. Согласно его положениям, право принять решение о возобновлении действия Договора предоставляется главе государства.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не выходит из Договора о РСМД. При этом, добавил он, нет никаких оснований уповать, что США вернутся к исполнению положений документа.

Напомним, в начале 2019 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, голословно обвинив при этом Россию в нарушении соглашения. 2 февраля Владимир Путин сообщил, что Москва зеркально ответит на решение США. Глава государства подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. При этом он добавил, что предложения РФ по разоружению «остаются на столе», однако призвал российские ведомства впредь не инициировать переговоров по данной проблеме.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в апреле подтвердил, что Москва не будет инициировать переговоры по возвращению к ДРСМД и ДСНВ, пока США не созреют для диалога.