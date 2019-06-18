Магнитогорск, 18 июня. Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии «прямой линии» с просьбой заменить в рамках обязательного медицинского страхования пробу Манту на другие тесты. Об этом говорится в обращении, опубликованном на страницах активистов в социальных сетях.

Отмечается, что жители Магнитогорска попросили Путина заменить пробу Манту в ОМС на другие тесты для выявления туберкулезной инфекции. Альтернативами могут стать квантифероновый тест и Т-спот. Они объяснили, что сейчас проба Манту включена в ОМС для выявления иммунного ответа на введение туберкулина перед прививкой БЦЖ. Общественники попросили главу государства дать поручение министерству здравоохранения, чтобы данный анализ был исключен из услуг, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что в России могут начать наказывать за распространение призывов к отказу от прививок. Минздрав России готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. Об этом рассказала первый заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами россиян от прививок.

Как уточнила Яковлева, ответственность также могут ввести за публикацию обращений с призывами отказаться от вакцинации. Политик рассказала, что религиозные секты и представители других течений через средства массовой информации и Сеть распространяют недостоверные данные, касающиеся вакцин. Она уточнила, что такие новости часто не являются объективными и подрывают доверие граждан к прививкам и врачам.

Учитывая масштабность публикации такой информации, по мнению Яковлевой, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере. В связи с этим Минздрав разрабатывает проект закона, который «запретит распространять информацию, содержащую публичные призывы к отказу от вакцинации».

Ранее Роспотребнадзор назвал число сделавших прививки россиян. Свыше 70,8 миллиона граждан РФ сделали прививки от гриппа, 5,8 миллиона из них вакцинированы за счет работодателей. По данным ведомства, в феврале текущего года на территории Российской Федерации значительно сократилось число регионов с превышением порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.