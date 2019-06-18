В Госдуме объяснили поведение Киева скорым возвращением России в ПАСЕ

Москва, 18 июня. Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в скором времени Россия, скорее всего, вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, этот факт вместе с усиливающейся неприязнью общественности и политиков относительно поведения Киева для украинцев должен быть очевидным.

Калашников также напомнил, что Германия хочет иметь недорогой газ и безопасность при его поставках, однако США пытаются навязать им совершенно другие позиции, передает телеканал «360».

Он назвал немцев практичной нацией, представителям которой характерны прагматизм и рациональность. По его словам, по этой причине немцы также выступают за сотрудничество с Россией.

«Когда речь идет о немцах, необходимо понимать, что они весьма рациональные люди, которые думают о себе и своей стране», — указал он.

Он привел в пример произошедший примерно полтора года назад случай в ПАСЕ, когда по окончании выступления российской делегации украинцы «начали кричать и размахивать руками». Председатель комитета ГД указал на то, что тогда около 70% делегатов покинули зал.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский потребовал расширить антироссийские санкции, а «пророссийская позиция» немцев возмутила украинского посла.