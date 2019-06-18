Дамаск заявил о готовности Китая помочь с восстановлением Сирии

Дамаск, 18 июня. Китай готов помочь Сирии с восстановлением инфраструктуры после войны. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем по итогам встречи с со своим китайским коллегой Ван И.

«С 2011 года мы страдаем от терроризма. Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление САР», — подчеркнул он.

По словам Муаллема, китайские власти уже выразили готовность принять участие в этом процессе.

Ранее глава МИД Сирии заявил, что санкции США могут помешать процессу формирования конституционного комитета. Он напомнил, что, согласно резолюции Совбеза ООН, формирование конституционного комитета является внутренним делом Сирии, и никто не имеет права вмешиваться в этот процесс.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.