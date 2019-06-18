ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» создало в «Яндекс Новости» сюжет, сулящий России «вымирание»

В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» показываем, как вполне нейтральную новость либеральные СМИ превратили в антироссийскую, фактически посулив России скорое и неизбежное «вымирание».

Считающееся лидером среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» возглавило сюжет в сервисе «Яндекс Новости»:

«В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек».

Вполне дежурная информация, почерпнутая из прогноза Организации Объединенных Наций, с легкой руки либеральных СМИ превратилась в «страшилку» о перспективах чуть ли не катастрофического сокращения населения России.

ФАН разъясняет, как это у них получилось.

В понедельник ООН выпустила доклад, посвященный перспективам роста мирового населения. По данным экспертов, текущая демографическая динамика поспособствует увеличению населения Земли до 9,7 млрд уже к 2050 году. Тем не менее, общий темп роста будет продолжать снижаться, и многим странам придется к этому приспособиться.

В докладе есть прогнозы и по России — эксперты представили три варианта развития событий. Так, согласно оптимистичному прогнозу, через 30 лет в России будут проживать 147,2 млн человек, а в 2100 году — 182,1 миллиона. Средний прогноз на эти временные рамки — 135,8 млн и 126,1 млн соответственно. Пессимистичный же прогноз гласит, что к 2050 году население России сократится с нынешних 145,9 миллиона до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть в два раза.

Эта информация требует пояснения.

Следует понимать, что каждый из трех приведенных вариантов — это только прогноз. Скажем, через год, когда эксперты ООН вернутся к вопросу роста мирового населения, данные могут быть уже другими, и прогноз может кардинально поменяться.

Однако тот факт, что сокращение населения РФ — всего лишь один из вариантов прогноза, не смутило либеральные СМИ. Они массово растиражировали ничем не подкрепленную информацию о якобы неминуемом сокращении числа населения России вдвое.

Первым среди распространителей страшилки о «вымирании России» отметилось «Эхо Москвы»: именно данные пессимистичного прогноза были подчеркнуто вынесены в заголовок редакторами этого издания. Судя по комментариям к публикации на сайте «Эха», многие пользователи поверили своему изданию, сделав выводы о неминуемом сокращении населения страны в два раза. Это значит, что скандально-известный источник снова ввел своих читателей в заблуждение.

К числу распространителей ничем не подтвержденной информации о якобы грядущем резком сокращении числа россиян присоединились также такие издания, как РБК, «Сноб», «Медуза» и другие. Между тем, данные Росстата по демографии, также включающие в себя три прогноза, демонстрируют совершенно другую, гораздо менее тревожную картину. Но упомянутые нами издания подали информацию исключительно однобоко, не упомянув прогнозов официального российского источника.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям все точки зрения, как это принято в демократическом обществе. Мы заметили, что некоторые считающиеся либеральными издания, громче всех кричащие о свободе слова, на самом деле сплошь и рядом, а точнее почти постоянно забывают об этих основополагающих принципах демократии. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. СМИ-иноагенты умело отрабатывают деньги западных спонсоров, среди которых Конгресс США, структуры Джорджа Сороса и заочно арестованного в РФ по подозрению в организации убийства Михаила Ходорковского, другие весьма сомнительные источники.

Все эти прозападные медиаресурсы активно внедряют в российское информационное пространство чуждые нам ценности и сугубо свое видение того, что происходит в нашей стране, да и во всем мире.

Мы, редакция ФАН, считаем себя патриотами России, и мы честно предприняли попытку начать дискуссию с нашими коллегами из так называемого либерального лагеря. На площадках таких изданий как «Эхо Москвы», «Новая газета», «Радио Свобода», «Медиазона», «Сноб» и некоторых других мы создали официальные аккаунты РИА ФАН для ведения открытой дискуссии.

Однако свободный обмен мнениям оказался не по зубам нашим оппонентам — администраторы либеральных СМИ начали активно удалять комментарии РИА ФАН, а наш аккаунт блокировать. И это при том, что сотрудники ФАН вели дискуссию в исключительно корректной форме, ничем не нарушая правил СМИ, с которыми мы пытались дискутировать.

Именно поэтому на нашем сайте была создана рубрика «ФАН разъясняет», где мы анализируем работу наших коллег из либеральных СМИ. Наша задача — объективная подача информации и предоставление площадки для всех мнений (естественно в рамках законодательства РФ).

Для нас неприемлема идеологическая цензура, фальсификации и передергивания, мы также категорически выступаем против репрессий, которым нас подвергают так называемые либеральные, а по сути антироссийские СМИ.