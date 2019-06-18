Ложная тревога сработала на границе Израиля и Ливана

Тель-Авив, 18 июня. Израильские военные сообщили о ложной тревоге при срабатывании сирены на границе с Ливаном во вторник, об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

«Представляется, что это была ложная тревога», — сказано в сообщении израильского ведомства.

Во вторник днем сигнал оповещения местных жителей о ракетных обстрелах сработал в поселке Дишон на северной границе Израиля. Ранее израильские военные проводили операции на границе с Ливаном по уничтожению диверсионных туннелей.

Ранее власти Израиля провели на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием «Рамат-Трамп» на месте, где будет построен поселок в честь президента США Дональда Трампа.