Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Ложная тревога сработала на границе Израиля и Ливана

58
0 Оставить комментарий

Ложная тревога сработала на границе Израиля и Ливана

Тель-Авив, 18 июня. Израильские военные сообщили о ложной тревоге при срабатывании сирены на границе с Ливаном во вторник, об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

«Представляется, что это была ложная тревога», — сказано в сообщении израильского ведомства.

Во вторник днем сигнал оповещения местных жителей о ракетных обстрелах сработал в поселке Дишон на северной границе Израиля. Ранее израильские военные проводили операции на границе с Ливаном по уничтожению диверсионных туннелей.

Ранее власти Израиля провели на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием «Рамат-Трамп» на месте, где будет построен поселок в честь президента США Дональда Трампа.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров