Курс евро во вторник упал до 72 рублей

Москва, 18 июня. Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже опустился на 19 копеек. Согласно данным торговой площадки, к 11.30 по московскому времени курс евро уменьшился до уровня 71,97 рубля. Таким образом, курс евро упал ниже 72 рублей.

При этом курс доллара снизился на одну копейку и составил 64,32 рубля.

Накануне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Сергей Гайворонский дал прогноз относительно курсов доллара и евро к началу августа. По его мнению, снижение ключевой ставки до 7,5% в 2019 году не стало сюрпризом для игроков рынка, в 2020-м году она составит 6,5%. По оценкам специалиста, курс доллара может составить 62-63 рубля, а евро — 71 рубль при продлении сделки ОПЕК+.

11 июня Центробанк анонсировал падение доллара и евро.

Курс биткоина в воскресенье поднялся выше отметки в девять тысяч долларов, что произошло впервые с мая 2018 года. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты в воскресенье, 16 июня, достигала 9385 долларов.

Курс биткоина превысил отметку в девять тысяч долларов впервые более чем за год. В понедельник биткоин немного снизился и торгуется на уровне 9141,17 долларов. Таким образом, за последние 30 дней биткоин подорожал на 22%. Он также увеличился в цене на 142% с начала 2019 года.

Отметим, в конце февраля 2019 года Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1. УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Как отметил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег заявила о срочной необходимости принять скоординированные странами-участницами организации меры, чтобы предотвратить использование виртуальных активов в преступных целях. По словам судьи, в российской судебной практике уже есть примеры дел об использовании криптовалюты.

В разъяснении пленума Верховного суда РФ также отмечается, что предметом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ об отмывании денег, могут стать и денежные средства, преобразованные из криптовалюты, которая была приобретена в результате совершения преступлений.