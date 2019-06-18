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В Кремле исходят из заявления Рухани о приверженности Тегерана ядерной сделке

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В Кремле исходят из заявления Рухани о приверженности Тегерана ядерной сделке

Москва, 18 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Иран планирует частично приостановить условия ядерной сделки. По его словам, в Кремле исходят из заявления президента Ирана Хасана Рухани о приверженности Тегерана существующим договоренностям, сделанного на встрече с главой России Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

 

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Автор: Алексей Полубота
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