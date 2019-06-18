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В Кремле исходят из заявления Роухани о приверженности Тегерана ядерной сделке

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В Кремле исходят из заявления Роухани о приверженности Тегерана ядерной сделке

Москва, 18 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Иран планирует частично приостановить условия ядерной сделки. По его словам, в Кремле исходят из заявления президента Ирана Хасана Роухани о приверженности Тегерана существующим договоренностям, сделанного на встрече с главой России Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главы двух государств встретились на прошлой неделе в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе беседы Роухани сообщил, что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам. Кроме того, президент Ирана призвал усилить сотрудничество Москвы и Тегерана.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об угрозах Ирана прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ). Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что совсем недавно инспекция МАГАТЭ и доклад агентства констатировали, что Тегеран полностью выполняет все взятые на себя обязательства.

 

 

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Автор: Алексей Полубота
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