Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это будет в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет при необходимости возможность выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, с членами правительства. Такая связь предусмотрена. А в целом, это будет классический формат. Акцент, естественно, — на содержание», — сообщил Песков.

По его словам, во время прямой линии лидер российского государства постарается «ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей, которые поступили с момента объявления сбора вопросов и которые будут поступать во время прямого эфира».

Песков сообщил, что к настоящему моменту неизвестно, каким блокам будет уделено особое внимание на прямой линии.

«Пока непонятно, каким блокам тем будет уделяться большее внимание, это верстается по ходу линии. Но понятны основные блоки тем, которые превалируют в обращениях людей, они понятны», — рассказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что не будет «заранее раскрывать все абсолютно нюансы».

Также Песков прокомментировал вопрос о визите председателя КНР в Северную Корею. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали сам визит.

«Естественно, тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались», — заметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии с гражданами, которая стартует 20 июня в 12.00.

Прямая линия с президентом России пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».