Песков рассказал, когда Россия почувствует эффект от нацпроектов

Москва, 18 июня. Эффект от реализации нацпроектов частично проявится уже в этом году, частично — в 2021 и 2022 годах. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в целом прогнозы экспертов не сулят роста ВВП России выше среднемировых показателей.

«Ясно, что эффект от нацпроектов будет уже в этом году. Однозначно, что он не может быть по всем параметрам, по каким-то параметрам эффект наступит позже, в 2021—22 годах. Об этом говорят расчеты, в том числе Минэкономразвития», — подчеркнул Песков.

Напомним, что правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.