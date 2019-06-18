Бокетти может вернуться в Италию

Москва, 18 июня. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Спартака» Сальваторе Бокетти может продолжить карьеру в Италии. Интерес к футболисту проявляют два клуба Серии А.

По словам источника, речь идет о «Парме» и «Дженоа», за которую футболист выступал до переезда в Россию. Отмечается, что в «Спартаке» готовы расстаться с 32-летним итальянцем. Кроме того, у футболиста есть вариант перехода в один из российских клубов.

Бокетти перешел в «Спартак» в январе 2013 года из казанского «Рубина» за 4,5 млн евро. За это время он провел 115 матчей в футболке красно-белых и забил 5 голов. В сезоне 2016/17 итальянец стал чемпионом России в составе «Спартака».

В завершившемся сезоне футболист не имел постоянного места в составе, на его счету 22 матча во всех турнирах. Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом следующего года.