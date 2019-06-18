Кремль призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке
Москва, 18 июня. Кремль призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США перебросят на Ближний Восток дополнительно тысячу военных из-за атак на танкеры в Оманском заливе. По словам американского чиновника, эти действия Вашингтона не направлены на конфронтацию с Ираном, однако соответствуют «интересам безопасности» США и их союзников.
Дмитрий Песков, комментируя заявление об усилении военной группировки Штатов на Ближнем Востоке, отметил, что Кремль слышал об этом шаге Вашингтона из сообщений прессы.
«Мы слышали об этом из сообщений СМИ. Мы призываем все стороны к сдержанности. И, конечно, мы предпочли бы не видеть шагов, которые способны внести дополнительную напряженность в этот неспокойный регион», — сказал Дмитрий Песков.