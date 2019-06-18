Кремль призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке

Москва, 18 июня. Кремль призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США перебросят на Ближний Восток дополнительно тысячу военных из-за атак на танкеры в Оманском заливе. По словам американского чиновника, эти действия Вашингтона не направлены на конфронтацию с Ираном, однако соответствуют «интересам безопасности» США и их союзников.

Дмитрий Песков, комментируя заявление об усилении военной группировки Штатов на Ближнем Востоке, отметил, что Кремль слышал об этом шаге Вашингтона из сообщений прессы.